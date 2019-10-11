Парфенчиков наградил рабочих, строивших котельную в Рабочеостровске

Глава Карелии отметил благодарственными письмами сотрудников компании, запустивших котельные в Сегеже и Рабочеостровске.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Александр Ломако вручил благодарственные письма коллективу "Уралкотел", принимавшему участие в монтаже котлов в котельных Рабочеостровска и Сегежи. По его словам, Артур Парченков высоко оценил то, как рабочие преодолели все трудности, связанные со сложными погодными условиями и сжатыми сроками, рассказали в Минстрое республики.

Напомним, котельная в замерзающем Рабочеостровске заработала на этой неделе. Отопительный сезон в поселке Кемского района не был начат вовремя из-за затягивания сроков строительства новой котельной. Без отопления находились детдом, школа, детский сад, а также около 500 жителей поселка.