Котельная в замерзающем поселке на севере Карелии начала работать

Власти региона сообщили, что котельную в поселке Рабочеостровск в Кемском районе удалось растопить.

На котельной в Рабочеостровске растопили три котла, которых достаточно при установившихся погодных условиях, сообщил Минстрой Карелии в среду вечером. В министерстве добавили, что они планируют произвести подключение социальных учреждений и жилых домов. Для проверки корректной работы котлового оборудования планируется растопить все 5 котлов, добавили в Минстрое.

Работы по ремонту кровли и стен объекта продолжаются, однако, как считают власти, это не повлияет на качество предоставляемых услуг.

В Минстрое региона пообещали не требовать плату с граждан за период, когда отопления не было.



"Чтобы не допустить увеличение платы за ЖКУ и компенсировать жителям поселка понесенные расходы за электроэнергию, за сентябрь и частично октябрь – период отсутствия отопления – плата за теплоэнергию выставляться не будет", - заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в поселке Рабочеостровск Кемского района Карелии не был начат вовремя из-за затягивания сроков строительства новой котельной. Без отопления находились детдом, школа, детский сад, а также около 500 жителей поселка.