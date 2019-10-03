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Новости. Общество
06:40, 03 Октября 2019
фото: pixabay

Поселок на севере Карелии остался без тепла из-за сорванных сроков строительства котельной

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В поселке Рабочеостровск Кемского района без отопления остаются детдом, школа, детский сад, а также около 500 жителей поселка.

Отопительный сезон в поселке Рабочеостровск Кемского района Карелии не начался из-за затягивания сроков строительства новой котельной. Об этом сообщил в среду ТАСС глава Рабочеостровского сельского поселения Сергей Жук.

Отопительный сезон повсеместно начался в Карелии 25 сентября. На сентябрьском заседании правительства республики глава региона Артур Парфенчиков поручил завершить все строительные работы в новых котельных до 1 октября.

"Планировалось [завершить работы] к октябрю, но ввиду того, что материалы долго подходили, объем большой, работы затянулись. Контракт у подрядчика рассчитан до 10 октября. Но мы попытаемся ускорить процесс <…> Без отопления остаются около 500 человек, а также детский сад, детский дом и школа", - сказал собеседник агентства.

Вопрос сроков строительства двух новых котельных в Рабочеостровске и городе Сегежа обсуждался на заседании правительства Карелии в сентябре. До 1 октября, как того требовал губернатор, сдать удалось только объект в Сегеже - котельная начала работать с вечера 25 сентября, сообщили в Минстрое региона.

Монтаж оборудования в котельной Рабочеостровска начался с 27 сентября. До этого, по словам руководства поселка, подрядчики занимались сносом старого объекта. Уже установлены четыре котла из пяти, к ним подведены трубы. По словам Жука, власти рассматривают возможность запустить оборудование до того, как вокруг него возведут стены и крышу, чтобы ускорить приход тепла в дома людей.

"Сегодня у нас уже четыре градуса, ветер с дождем <…> В детском саду в каждой группе работают обогреватели. В школе сокращены уроки до 30 минут. Конечно, идет нагрузка на сети, но пока они выдерживают. Хорошо, что некоторые дома у нас старой постройки, они с печным отоплением, от которого идет тепло", - рассказал глава поселения.

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