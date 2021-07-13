Парфенчиков: «Нахлебались так, что больше нет желания восстанавливать какие-то садики»

Изменения санитарных правил, строительных норм и других требований к образовательным учреждениям приведет к закрытию школ и детских садов, расположенных в центрах городов.

Такое мнение высказал на совещании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Мы пришли к тому, что у нас ни детский сад, ни школу не только нельзя построить, ее нельзя нормально отремонтировать. Потому что как только мы выходим на реконструкцию, мы сразу получаем новые санитарные требования, которые делают невозможным существование садика в районе Октябрьского проспекта или центра города или Зареки. Мне кажется, что это путь в никуда, потому что через 5-10-15-20 лет у нас вообще их не останется…», — сказал губернаор.

В качестве примера он привел реконструкцию детского сада на улице Ленинградская в Петрозаводске.

«Старое здание попробовали сделать, нахлебались так, что больше уже нет желания восстанавливать какие-то садики. Хотя, в приципе, это было бы возможно — вернуть садики, которые кода-то были утеряны, находятся во дворах, удобны для людей на Кукковке, на Древлянке. Но мы там ничего не можем сделать, потому что изменились нормы…», — пояснил Парфенчиков.

Как он собирается решать эту проблему, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».