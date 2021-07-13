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Парфенчиков: «Нахлебались так, что больше нет желания восстанавливать какие-то садики»

Новости. Общество
15:23, 14 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Изменения санитарных правил, строительных норм и других требований к образовательным учреждениям приведет к закрытию школ и детских садов, расположенных в центрах городов.

Такое мнение высказал на совещании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Мы пришли к тому, что у нас ни детский сад, ни школу не только нельзя построить, ее нельзя нормально отремонтировать. Потому что как только мы выходим на реконструкцию, мы  сразу получаем новые санитарные требования, которые делают невозможным существование садика в районе Октябрьского проспекта или центра города или Зареки. Мне кажется, что это путь в никуда, потому что через 5-10-15-20 лет у нас вообще их не останется…», — сказал губернаор.

В качестве примера он привел реконструкцию детского сада на улице Ленинградская в Петрозаводске.

«Старое здание попробовали сделать, нахлебались так, что больше уже нет желания восстанавливать какие-то садики. Хотя, в приципе, это было бы возможно — вернуть садики, которые кода-то были утеряны, находятся во дворах, удобны для людей на Кукковке, на Древлянке. Но мы там ничего не можем сделать, потому что изменились нормы…», — пояснил Парфенчиков.

Как он собирается решать эту проблему, читайте в интернет-газете «Вести Карелии». 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
юнипер95
2021-07-14 16:29:31
да правильно, зачем что-то восстанавливать? Тем более дет сады и школы?! Вот если бы здание ЗС покрасить, Правительства.. вот это дело другое.

А зачем туземцам дет сады, незачем. Пусть мучаются.
Вот еще им пособия потом платить, кормить же еще надо. Лучше на севере на горе никому не нужный курорт построить, влить туда несколько миллиардов. Или Невский пассаж построить - магазины нужнее. А тут какой-то дет сад.
Да, еще надо всю медицину ликвидировать, как Зурабов и Ко начали.
Пусть ездят в Израиль и США лечиться. А кто не может - пусть кредит берут. А кто кредит не может - пусть сами себе яму копают
театральный критик
2021-07-14 16:16:05
А либерастня уже угомонилась. В ключевском карьере больше краснокнижные лишайники не ищут. Да и трунов с бульдозерами драться перестал. Сдулись местечковые рэволюционеры :)
Кузя
2021-07-14 15:54:39
Вопрос один: почему раньше то всё работало и сады нормально обслуживались!?
Может дело в голове!? Или головах? Или режиме!? Что мешает, ведь многие знают!?
Гость
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