Парфенчиков направит 800 млн рублей на развитие культуры в Карелии: куда пойдут деньги

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал, куда будут потрачены 800 млн рублей, предусмотренные на развитие различных направлений культуры в регионе.

"Почти 800 млн направляем в 2020 году на финансирование мероприятий по нацпроекту «Культура», обновление учреждений культуры в районах, организацию фестивалей, подготовку и проведение 100-летия республики", - сообщил Артур Парфенчиков в соцсети.

По ифнормации губернатора, в этом году будет продолжена работа по укреплению материально-технической базы домов культуры в районах республики. Общий объем субсидий составит 31 млн рублей. Деньги будут потрачены на ремонт и переоснащение 21 дома культуры. Предполагается, что для проведения культурно-массовых мероприятий в небольших населенных пунктах, где нет своих домов культуры, будет приобретено 7 автоклубов. Как сообщил Парфенчиков, средства в размере 32,6 млн рублей уже поступили из федерального бюджета.

Артур Парфенчиков заявил, что на базе Сортавальской межпоселенческой библиотеки будет создана модельная библиотека по примеру Янишпольской. Из федерального бюджета выделено 10 млн рублей, администрация Сортавальского района приступила к процедуре заключения контрактов с подрядчиками и поставщиками.

Также в Карелии будет создан мужской хор при Карельской государственной филармонии. На создание хора выделено 10,4 млн рублей.

"Кроме того, продолжается подготовка к юбилею республики, в том числе работа по созданию Музея Карельского фронта в Беломорске, который должен открыться ко Дню Победы, организации гастролей творческих коллективов, международного фестиваля «Легенды кантеле», выставок, концертов и других мероприятий в сфере культуры. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном и республиканском бюджетах", - сообщил Парфенчиков.

Ранее глава Карелии предложил возобновить походы по "Лыжне Антикайнена".