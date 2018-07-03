Парфенчиков назвал министров, персонально ответственных за приоритетные проекты

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о персональной ответственности руководителей органов власти за реализацию конкретных приоритетных проектов и программ.

Решение принято "в целях повышения эффективности государственного управления, внедрения элементов проектного управления в деятельность органов исполнительной власти Республики Карелия", говорится в документе.

И.о. министра экономического развития Павел Буренков будет отвечать за комплексное развитие моногородов, малый бизнес и поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы, реформу контрольной и надзорной деятельности.

Министру строительства Олегу Ермолаеву под персональную ответственность поручено курировать проекты по развитию ипотеки и рынка арендного жилья, а также формирования комфортной городской среды.

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