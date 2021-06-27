Парфенчиков назвал «юридически безупречными» будущие ограничения для граждан без прививок

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что к не вакцинированным от коронавируса гражданам и трудовым коллективам должен быть «другой подход» по сравнению с теми, кто имеет иммунитет.

Об этом он заявил сегодня на онлайн-заседании правительства.

«Мы не можем проявлять одинаковый подход к вакцинированным и невакцинированным» — сказал губернатор. По его словам, предприятия, где все работники прошли вакцинацию, получат преференции в случае введения ограничительных мер для экономики. В отношении таких предприятий «не потребуется жестких ограничений», сказал Парфенчиков. «Наши решения с юридической точки зрения безупречны», — резюмировал губернатор. Подробнее о его позиции по этому вопросу читайте в интернет-газете «Вести Карелии».