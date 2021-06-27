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Парфенчиков назвал «юридически безупречными» будущие ограничения для граждан без прививок

Новости. Общество
15:46, 28 Июня 2021
фото: © страницы Вконтакте Романа Голубева

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что к не вакцинированным от коронавируса гражданам и трудовым коллективам должен быть «другой подход» по сравнению с теми, кто имеет иммунитет.

Об этом он заявил сегодня на онлайн-заседании правительства.

«Мы не можем проявлять одинаковый подход к вакцинированным и невакцинированным» — сказал губернатор.

По его словам, предприятия, где все работники прошли вакцинацию, получат преференции в случае введения ограничительных мер для экономики.

В отношении таких предприятий «не потребуется жестких ограничений», сказал Парфенчиков.

«Наши решения с юридической точки зрения безупречны», — резюмировал губернатор.

Подробнее о его позиции по этому вопросу читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Дима
2021-06-28 16:40:08
Пока что только маразм, паника, запугивание и страх безупречны. Всё остальное - так себе...
юнипер95
2021-06-28 17:03:58
Дима, им надо народ вывести. Они уже не знают, что придумать.
nae
2021-06-28 16:37:36
Я так полагаю, что скоро дискриминация и сегрегация будут внесены в законодательство юридически безупречно.
Негодяй
2021-06-28 16:24:54
Да все у вас безупречно, но получится как всегда.
баян
2021-06-28 16:22:28
А вы разве не слышали о правах человека? И как насчёт тех людей которые переболели?
User
2021-06-28 16:10:23
Для некоторых и желтые звезды были "с юридической точки зрения безупречны". К чему мы пришли?!!!
Козьма
2021-06-28 16:04:30
Конституцию давно читал этот чиновник ??? Думаю я , позабыл про юриспруденцию уже давно .
Гость
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