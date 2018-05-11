Парфенчиков назвал обшитую металлопрофилем остановку в Петрозаводске "коричневым загоном"

Глава Карелии раскритиковал остановочный комплекс на проспекте Ленина, который был обшит коричневым металлопрофилем.

Напомним, остановка, вызвавшая нарекания у горожан и гостей карельской столицы, появилась у Городского выставочного зала в конце апреля. Про нее написали в паблике известного российского блогера Ильи Варламова.

Как сказал глава Карелии Артур Парфенчиков на встрече с карельскими участниками ОНФ, должны быть единые требования к благоустройству территории, в том числе к остановкам.

"Когда мы на проспекте Ленина строим такие… Я даже не могу понять… Это же выгодное место для бизнеса. Почему мы строим там загон коричневого цвета. Почему там не поставить остановку с каким-то, может быть, киоском? Я бы понял, если бы такая остановка стояла где-то вдали на Ключевой, но когда на проспекте Ленина мы такую остановку ставим, где в общем-то золотая земля…", - сказал Артур Парфенчиков.