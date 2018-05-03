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Новости. Общество
09:49, 03 Мая 2018

Остановки в центре Петрозаводска начали обшивать металлопрофилем

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В столице Карелии остановки общественного транспорта стали обшивать коричневым металлопрофилем.

"Друзья, у нас в городе есть главный архитектор или как там его? И хотелось бы узнать, он когда-нибудь просыхает, если у нас на центральной улице появляется такое?" – написал в Facebook профсоюзный лидер Илья Косенков, опыбликовавший фото.

Отметим, что остановка с металлопрофилем также появилась у гостиницы "Северная".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2018-05-03 14:01:41
Горожанину: а вот и неправда! Именно при г-же Ширшиной и поставили эти сортиры. Она в силу своих и Васиных сил боролась за облико мирале Птз. Сооружение - на грош, а по накладным... Много людей тут замешено. Нынешняя администрация тоже борется: на вполне приличном павильоне остановки "Мурманская" на Первомайском проспекте ( в сторону выезда) висит объява: подлежит сносу. Я спросил у продавцов, отвечают: мэрия требует торговать только "узким ассортиментом": цветами или пирожками. Что это - глупость или желание получить "откат"? Тема для журналистского расследования.
Андрей
2018-05-03 13:18:15
"... У нас в городе есть главный архитектор или как там его?.." - Нету Петрухи... Зарезал Петруху Абдулла!.. :)
Горожанин
2018-05-03 13:16:36
Надо начинать с того, кто сделал для северного города эти открытые всем ветрам и дождям остановки! Было это уже после Ширшиной... Теперь остаётся только железом обшить ...хоть какая-то защита
Kirill Ternovykh
2018-05-03 12:55:03
это же, каким дегенератом надо быть?, разрешить делать такое убожество в центре города
елпидифор
2018-05-03 12:42:46
Туалет типа сортир. Браво Мирошник!
User
2018-05-03 12:39:07
Остановки превратили в павильоны для мусорных контейнеров. Мусорные контейнеры не вывозят. Короче, очень "высокий профессионализм" "крепких хозяйственников".
Беня
2018-05-03 11:58:13
А может этого мусорные площадки нового единого мусорного оператора?
Leopol'd
2018-05-03 11:11:59
Не зря убрали должность. Теперь любой маразм можно продвинуть.
И вот эта жесть, в полмиллиметра толщиной, с краской которую ногтем можно содрать, будет "украшать" столицу! Подрядчика работ озвучьте, пожалуйста.
sherhan2
2018-05-03 11:06:47
Контейнеры для раздельного сбора мусора,вот это что.
Кому то из "крепких хозяйственников" металлопрофиль не сгодился.
Juniper59
2018-05-03 10:37:32
Они совсем долбанулись? Это вообще центр города или что? Точно, кто-то решил забор у помойных бачков на даче обновить - дрянь с огорода завёз сюда, а себе делает красивенько...
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