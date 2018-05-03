Остановки в центре Петрозаводска начали обшивать металлопрофилем

В столице Карелии остановки общественного транспорта стали обшивать коричневым металлопрофилем.

"Друзья, у нас в городе есть главный архитектор или как там его? И хотелось бы узнать, он когда-нибудь просыхает, если у нас на центральной улице появляется такое?" – написал в Facebook профсоюзный лидер Илья Косенков, опыбликовавший фото.

Отметим, что остановка с металлопрофилем также появилась у гостиницы "Северная".