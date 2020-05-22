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Парфенчиков назвал причины для расселения "аварийки" в Карелии вне очереди

Новости. Общество
10:43, 23 Мая 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что "наиболее вопиющие случаи" из жизни обитателей аварийных жилищ следует рассматривать в первую очередь и предоставлять им новое жилье в ускоренном порядке.

Артур Парфенчиков в ходе прямой линии в соцсети "Вконтакте" высказался о том, что ряд особо нуждающихся обитателей аварийных жилищ могут претендовать на более оперативный способ получения нового жилья в рамках действующей программы расселения "аварийки".

"Есть ситуации, где люди действительно живут... ну просто в нечеловеческих условиях. Это совершенно очевидно. Причем живут с маленькими детьми... Конечно, вот в рамках действующей программы мы все-таки требуем и контролируем ситуацию с муниципалитетами, чтобы все-таки вот такие наиболее вопиющие случаи, когда люди вынуждены жить, они шли в первую очередь", - сказал губернатор. 

Артур Парфенчиков сделал акцент на необходимости оперативнее помогать с переездом семьям с детьми, а также инвалидам, проживающим в аварийных помещениях.

"Даже если, например, там дом признан аварийным 31 декабря 2016 года и, слава богу, он попал под программу 31 декабря, и там живут дети маленькие или там живет инвалид в сложной ситуации, чтобы эту квартиру расселяли в первоочередном порядке. Даже пусть там весь дом ждет 2022 года, 2021 года... У нас бывает такая ситуация: дом стоит восьмиквартирный, в шести квартирах никто не живет, а в двух квартирах живут семьи с маленькими детьми. И дом признан аварийным в декабре 2016 года. Но мы считаем, что здесь нужно решать вопрос в первоочередном порядке ", - пояснил Парфенчиков.

Ранее власти Карелии назвали причины "недостаточной эффективности" работы по расселению аварийного жилья

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