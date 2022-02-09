Парфенчиков назвал райцентр Карелии, который надо рассматривать как спутник Петрозаводска

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил рассматривать поселок Пряжа как спутник Петрозаводска в рамках концепции создания агломерации карельской столицы и соседних районов.

Эту тему губернатор поднял сегодня на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Пряжинского района.

«Мне кажется, что сама Пряжа должна рассматриваться как некий спутник Петрозаводска. Когда мы с вами снесем все аварийные дома, надо подумать, что мы будем строить на их месте. Возможно, Пряжа будет достаточно удобным местом для тех граждан, которые захотят жить в более спокойных условиях и работать в Петрозаводске», — сказал Парфенчиков.

По его словам, в ходе создания Петрозаводской агломерации потребуется пересмотреть планы строительства и реконструкции социальных объектов с учетом, что увеличится число их посетителей.

Ранее разработчики концепции агломерации предложили включить в нее Петрозаводск, Прионежский, Пряжинский и Кондопожский районы. По словам инициаторов этой идеи, создание агломерации подразумевает объединение экономических, производственных, транспортных, социально-культурных ресурсов муниципалитетов.