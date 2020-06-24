Парфенчиков назвал своей заслугой попадание Карелии в особый список отстающих регионов

Включение Карелии в перечень из 10 регионов с наиболее низким социально-экономическим уровнем было инициативой главы республики – это позволило получить 5 млрд рублей из федерального бюджета.

Такое заявление сделал сегодня на заседании парламента глава Карелии Артур Парфенчиков.

Он ответил на вопрос депутата Эмилии Слабуновой, по мнению которой, попадание Карелии в список аутсайдеров – свидетельство провала федеральной программы по подготовке к 100-летию республики. "Пусть называют как хотят. Это я добивался включения республики в этот список. Регионы стояли в очередь, чтобы туда попасть. Мы получили 5 млрд, а как будут называть Карелию…" - ответил губернатор. Чего ждет Москва от регионов, попавших в список аутсайдеров, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".