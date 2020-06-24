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Парфенчиков назвал своей заслугой попадание Карелии в особый список отстающих регионов

Новости. Общество
12:53, 25 Июня 2020
фото: правительство РК
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Включение Карелии в перечень из 10 регионов с наиболее низким социально-экономическим уровнем было инициативой главы республики – это позволило получить 5 млрд рублей из федерального бюджета.

Такое заявление сделал сегодня на заседании парламента глава Карелии Артур Парфенчиков.

Он ответил на вопрос депутата Эмилии Слабуновой, по мнению которой, попадание Карелии в список аутсайдеров – свидетельство провала федеральной программы по подготовке к 100-летию республики.

"Пусть называют как хотят. Это я добивался включения республики в этот список. Регионы стояли в очередь, чтобы туда попасть. Мы получили 5 млрд, а как будут называть Карелию…" - ответил губернатор.

Чего ждет Москва от регионов, попавших в список аутсайдеров, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2020-06-25 14:29:13
Просто мОлодец , довёл регион до ручки и чем , и хвастается . Жуткие люди нынче вр власти окопались , ни хрена делать не умеют . только деньги клянчить могут и больше ничего :)
Старый
2020-06-25 14:21:50
Да уж, печально читать это...
олег
2020-06-25 14:18:10
Спасибо! Довел Карелию до ручки,а президенту говорил обратное. Видно же было,что врал. А действительность вот она. Раньше все гордились о достижениях. А теперь и дороги из"говна" и республика оказывается там же. Слава губернатору.......
Изя
2020-06-25 14:30:26
олег, .сс... в глаза . божья роса . в отставку его :)
елпидифор
2020-06-25 14:12:06
Боже мой, до чего довели страну, если попасть в список худших регионов считается доблестью? Театр абсурда имени Вовы!
Гость
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