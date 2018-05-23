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Новости. Общество
07:20, 23 Мая 2018

Парфенчиков: "Необходимо приоритеты расставлять! Для кого топили?"

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Глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании в Петрозаводске проанализировал ситуацию с отключением тепла в домах и учреждениях республики.

Как рассказали в пресс-службе карельского правительства, основной причиной такого пристального внимания к вопросам энергосбережения явилась ситуация, когда с установлением жаркой погоды в начале мая тепло в квартирах не отключали. Бездействие вызвало много нареканий и жалоб граждан в социальных сетях.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Олег Ермолаев пояснил, что с точки зрения законодательства нарушений по срокам отключения тепла не было.

"Для нас главная ценность – человек. Необходимо приоритеты расставлять! Для кого топили? Надо было смотреть прогноз и принимать соответствующие решения. Если нужно, значит давайте менять законодательство", - сказал Артур Парфенчиков.

Он дал поручение о разработке поправок в законодательство, предусматривающих возможность отключения либо подключения к теплу в случае необходимости.

"Это вопрос не только экономический, но и вопрос безопасности граждан, - отметил Парфенчиков. – Необходимо определить задачи по каждому зданию и подготовить новый вариант программы с четкими показателями".

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Комментарии

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dgin
2018-05-23 09:01:06
Какие приоритеты , мозги чиновникам надо иметь и уметь принимать решения . А этому в приставах не учили , обмельчали все .
Navicom Navicom
2018-05-23 08:37:30
А может надо было потраченные деньги считать в кармане у народа, а не прогноз погоды смотреть. А так, как всегда погода виновата. И человек с его ценностями по мнению губернатора похоже тоже...
Karjalan
2018-05-23 08:06:07
Ну да, а в сентябре 2017 года замерзали.
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