Парфенчиков: "Необходимо приоритеты расставлять! Для кого топили?"

Глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании в Петрозаводске проанализировал ситуацию с отключением тепла в домах и учреждениях республики.

Как рассказали в пресс-службе карельского правительства, основной причиной такого пристального внимания к вопросам энергосбережения явилась ситуация, когда с установлением жаркой погоды в начале мая тепло в квартирах не отключали. Бездействие вызвало много нареканий и жалоб граждан в социальных сетях.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Олег Ермолаев пояснил, что с точки зрения законодательства нарушений по срокам отключения тепла не было.

"Для нас главная ценность – человек. Необходимо приоритеты расставлять! Для кого топили? Надо было смотреть прогноз и принимать соответствующие решения. Если нужно, значит давайте менять законодательство", - сказал Артур Парфенчиков.

Он дал поручение о разработке поправок в законодательство, предусматривающих возможность отключения либо подключения к теплу в случае необходимости.

"Это вопрос не только экономический, но и вопрос безопасности граждан, - отметил Парфенчиков. – Необходимо определить задачи по каждому зданию и подготовить новый вариант программы с четкими показателями".