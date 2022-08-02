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Парфенчиков: «Новые троллейбусы выдвигаются к нам на постоянное место жительства»

Новости. Общество
08:25, 11 Августа 2022
фото: правительство РК

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Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о скором выходе на улицы Петрозаводска новых троллейбусов.

«Хорошие новости для жителей Петрозаводска. 5 новых троллейбусов выдвигаются из Белоруссии к нам на постоянное место жительства», - написал губернатор на своей странице Вконтакте.

Он напомнил, что в этом году на маршруты в Петрозаводске уже вышли 16 новых троллейбусов.

«В течение года мы искали возможность еще улучшить ситуацию с общественным транспортом за счет собственных доходов бюджета Карелии. И нашли ее! Закупаем 5 машин. Контракт заключен, они поступят в сентябре. По итогам торгов к нам придут современные низкопольные троллейбусы белорусского производства. Вот такие, как на фото», - пояснил Парфенчиков.

По его словам, в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» Петрозаводск получит еще 27 новых троллейбусов в 2024 году.

 

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