Парфенчиков о победе российской сборной: "Это была настоящая битва на равных"

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал победу сборной России над испанцами на чемпионате мира по футболу.

Футболисты сборной России в серии послематчевых пенальти обыграли сборную Испании и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

"Это была настоящая битва на равных. Сборная России показала, что способна противостоять одной из лучших команд мира. Спасибо за игру, за волю к победе, выдержку. Спасибо за подаренные эмоции! Уверен, наши ребята не растеряют эти качества, нарастят мастерство и подарят своим болельщикам много побед. Болеем за наших! Россия – вперед!" - написал он "ВКонтакте".