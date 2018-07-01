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Новости. Спорт
21:31, 01 Июля 2018

Парфенчиков о победе российской сборной: "Это была настоящая битва на равных"

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Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал победу сборной России над испанцами на чемпионате мира по футболу.

Футболисты сборной России в серии послематчевых пенальти обыграли сборную Испании и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

"Это была настоящая битва на равных. Сборная России показала, что способна противостоять одной из лучших команд мира. Спасибо за игру, за волю к победе, выдержку. Спасибо за подаренные эмоции! Уверен, наши ребята не растеряют эти качества, нарастят мастерство и подарят своим болельщикам много побед. Болеем за наших! Россия – вперед!" - написал он "ВКонтакте".

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