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Парфенчиков о слухах о мусорных полигонах: «Нельзя врать людям»

Новости. Общество
15:34, 05 Июля 2021
фото: © "Столица на Онего"

Слухи о планах правительства Карелии разрешить создание мусорных полигонов, не предусмотренных территориальной схемой, намеренно распространяются, чтобы взбудоражить общество.

Об этом на заседании правительства республики заявил глава региона Артур Парфенчиков.

Он отреагировал на информацию в СМИ о якобы возможном размещении мусорного полигона в местечке Майгуба Сегежского района.

«Кто-то это делает специально, как и многое другое, для того, чтобы ситуацию в обществе как-то взбудоражить… Нельзя врать людям», — сказал Парфенчиков.

По его мнению, надо наказывать источники «фейков» — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Джокер
2021-07-05 17:53:11
Хороший юмор!?!
театральный критик
2021-07-05 17:09:17
Удивляюсь я мягкотелости нашего главы. Либерастню надо либо жестко в корне пресекать, либо полностью игнорировать. А вот это заискивание перед ними говорит о слабохарактерности.
врунофф
2021-07-05 15:48:16
Дык не ныть надо, а выявлять эту либероидную шелупонь и штрафовать нещадно.
Гость
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