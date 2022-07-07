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Парфенчиков обещает зажечь огни, оповещающие о врагах, на скалах поселка Карелии

Новости. Общество
09:19, 13 Июля 2022
фото: Артур Парфенчиков / ВК

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Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о планах по развитию поселка Куркиёки: в населенном пункте предполагается реализовать ряд проектов к годовщине крещения карел.

Артур Парфенчиков сообщил, что в 2027 году будет отмечаться 800-летие крещения карел. Он рассказал о некоторых проектах в Куркиёки, которые предполагается реализовать к этому времени.

В поселке губернатор планирует привести в порядок муниципальный музей, в котором будет размещена выставка о становлении православия в Карелии. В планах восстановить соседнее историческое здание, которому, как и музею, более 130 лет. В своё время в нем была высшая школа земледелия. Планируется сделать здесь культурно-досуговый центр.

«Интересный проект — воссоздание системы сигнальных огней на вершине скал. Они помогут показать, как наши предки оповещали о приближении врага», — заявил Парфенчиков про еще один существующий план.

Также предполагается построить часовню на месте разрушенной кирхи.

«Спросите, почему именно Куркиёки? Этот посёлок историки называют первой столицей карел. Куркиекская, она же Кирьяжская земля пережила немало набегов врагов. Изначально здесь были построены православные церкви, когда крестили карелов, затем их разрушили шведы. Помимо культурно-исторических объектов, приводим в порядок дороги и инфраструктуру посёлка. Планируем сделать Куркиёки одной из центральных площадок празднования 800-летия крещения карел», — резюмировал глава Карелии.

Ранее сообщалось, что Артур Парфенчиков во время поездки по республике снял селфи-видео с места ремонта дороги.

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