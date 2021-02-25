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Парфенчиков объяснил, когда нельзя наказывать чиновников за неисполнение судебных решений

Новости. Общество
15:49, 26 Февраля 2021
фото: Виктория Виатрис/Российская газета
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Глава Карелии Артур Парфенчиков высказался против привлечения к ответственности чиновников, которые не исполняют судебные решения из-за нехватки средств в бюджете.

Об этом губернатор заявил сегодня на совещании правительства республики.

По словам Парфенчикова, такой позиции он придерживался еще в те годы, когда возглавлял Федеральную службу судебных приставов.

"Я всегда это говорил своим подчиненным – привлекать к ответственности можно только за виновное поведение. Если неисполнение судебного решения связано с отсутствием средств в бюджете на его исполнение, здесь не может быть административной ответственности. Это жизнь. К сожалению, иногда и мои бывшие подчиненные от жизни как бы отстранялись, приходилось их поправлять...Наказывать человека нужно тогда, когда он виноват. Когда действительно средства пошли на ненормативные расходы на содержание государственного аппарата, муниципального, когда купили дорогую машину – это другая ситуация…То же самое касается и уголовной ответственности за неисполнение судебного решения", - сказал губернатор.

Какие советы он дал чиновникам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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User
2021-02-26 16:57:13
А чем чиновники отличаются от не чиновников?! :) Ничем?! Значит и всех остальных нельзя наказывать из-за нехватки средств на исполнение судебных решений. Типа, денег на штраф нет - исполнить не могу, всего вам хорошего. У нас же не двойные стандарты.
Изя
2021-02-26 16:16:11
И это говорит бывший прокурор и гл.пристав ????
За такие суждения надо отстранять от должности и отлучать от власти , однако :)
Андрей Дубенский
2021-02-26 16:09:52
Типа Пассаж снести - 10 лет денег нет? Козырек сломали и деньги кончились?
zanoza
2021-02-26 16:06:40
Странно это слышать от бывшего главного судебного пристава России. Решения судов должны исполняться всеми субъектами судебного дела! Иначе зачем тогда такое правосудие! Для чиновников не должно быть особых условий. Денег в бюджете никогда не хватает, потому как они расходуются далеко не эффективно. Сколько бы можно было решений судов исполнить на те средства которые распыляются в никуда под видом всяких ненужных мероприятий . А сколько денег оседает в карманах этих чиновников, которые должны исполнять решения судов, уму не постижимо! В бюджетной системе есть огромный пробел, потому как из года в год в бюджет не закладываются деньги на исполнение решений судов, но зато исправно закладываются огромные средства на содержание аппарата чиновников, которые по сути бездействуют! За что спрашивается им платить, если они не подчиняются даже решением судов? Да чиновник должен разбиться в лепёшку чтобы исполнить решение суда, ведь за неисполнение решения суда на бюджетную организацию накладываются всевозможные санкции и штрафы, а это огромная сумма в никуда из бюджета. Вот надо о чём думать, а не о том как избежать наказание чиновнику за бездействие по исполнению решений судов!
карел
2021-02-26 16:06:15
Так и работал . хрен чего исполнял .
ромео
2021-02-26 15:56:43
а почему на зарплаты чинушам всегда хватает, а учителям и врачам не всегда? Почему чинушам можно? Они у кормушки?
Гость
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