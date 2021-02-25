Парфенчиков объяснил, когда нельзя наказывать чиновников за неисполнение судебных решений

Глава Карелии Артур Парфенчиков высказался против привлечения к ответственности чиновников, которые не исполняют судебные решения из-за нехватки средств в бюджете.

Об этом губернатор заявил сегодня на совещании правительства республики.

По словам Парфенчикова, такой позиции он придерживался еще в те годы, когда возглавлял Федеральную службу судебных приставов.

"Я всегда это говорил своим подчиненным – привлекать к ответственности можно только за виновное поведение. Если неисполнение судебного решения связано с отсутствием средств в бюджете на его исполнение, здесь не может быть административной ответственности. Это жизнь. К сожалению, иногда и мои бывшие подчиненные от жизни как бы отстранялись, приходилось их поправлять...Наказывать человека нужно тогда, когда он виноват. Когда действительно средства пошли на ненормативные расходы на содержание государственного аппарата, муниципального, когда купили дорогую машину – это другая ситуация…То же самое касается и уголовной ответственности за неисполнение судебного решения", - сказал губернатор.

Какие советы он дал чиновникам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".