Парфенчиков объяснил, почему государство не может уйти из сельского хозяйства Карелии

Частные инвесторы не торопятся создавать или восстанавливать сельскохозяйственное производство в Карелии, поэтому власти республики на данном этапе считают единственным выходом активное государственное участие.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламента глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, в предыдущие годы неэффективные собственники развалили несколько крупных предприятий, а другие инвесторы не имеют желания заняться этим бизнесом.

"Остается один путь – активное государственное участие в решении проблем сельского хозяйства", - сказал Парфенчиков.

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