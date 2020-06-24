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Парфенчиков объяснил, почему государство не может уйти из сельского хозяйства Карелии

Новости. Экономика
11:52, 25 Июня 2020
фото: «Республика»/Сергей Юдин
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Частные инвесторы не торопятся создавать или восстанавливать сельскохозяйственное производство в Карелии, поэтому власти республики на данном этапе считают единственным выходом активное государственное участие.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламента глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, в предыдущие годы неэффективные собственники развалили несколько крупных предприятий, а другие инвесторы не имеют желания заняться этим бизнесом.

"Остается один путь – активное государственное участие в решении проблем сельского хозяйства", - сказал Парфенчиков.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2020-06-25 12:07:57
Да государство вообще из экономики уходить не должно! Это была идея из 90, направленная на разрушение экономики страны. Никакой частный бизнес без защиты государства не выживет. Не надо его подменять - бизнес сам справится, но условия существования, "правила игры", защиту от правового беспредела государство обязано обеспечить
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