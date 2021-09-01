Парфенчиков объяснил, почему ремонт одной из центральных улиц Петрозаводска не могли начать раньше

Ремонт асфальтового покрытия на улице Луначарского в Петрозаводске начался после того, как были завершены работы по замене коммунальных сетей.

Об этом написал на свой странице Вконтате глава Карелии Артур Парфенчиков.

«В принципе, начать ремонт можно было и раньше, но необходимо было дождаться завершения работ по замене сетей водоснабжения. Они проходят под дорогой. Именно с работами „Водоканала“ и были связаны временные ограничения движения общественного транспорта», — сообщил губернатор.

Во время ремонта была изменена схема движения троллейбусов № 1. С сегодняшнего дня они вернулись на привычный маршрут.

По словам главы Карелии, по программе «Безопасные качественные дороги» улицу Луначарского планировалось ремонтрировать только в следующем году, но темпы выполнения программы позволили приступить к работам уже сейчас. Подрядчик пообещал завершить ремонт к концу октября.