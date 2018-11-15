Парфенчиков определил, кто выберет главу администрации Сортавальского района

Глава Карелии Артур Парфенчиков назначил трех представителей в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность руководителя администрации Сортавальского района.

Из распоряжения главы республики следует, что членами конкурсной комиссии для проведения конкурса стали: депутат Законодательного собрания Марина Лебедева, министр национальной и региональной политики Сергей Васильев и министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов.

Сейчас пост главы районной администрации занимает Леонид Гулевич. Он родился 15 июля 1970 года в посёлке Передовик Чечерского района, Гомельской области. С 1988 по 1989 год работал слесарем на Сортавальском мебельно-лыжном комбинате (СМЛК). В 2003 году окончил Санкт-Петербургскую академию сервиса и экономики по специальности: "Государственное и муниципальное управление" с присвоением квалификации "Менеджер".

С 8 декабря 2009 года был назначен на должность главы администрации Сортавальского муниципального района. В ноябре 2013 года по результатам конкурса повторно назначен на этот пост.