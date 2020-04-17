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Парфенчиков отменил послабления режима в виде прогулок в трех городах Карелии

Новости. Общество
21:07, 17 Апреля 2020
фото: © Александр Демьянчук/ТАСС
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Глава Карелии Артур Парфенчиков отменил жителям трех городов разрешенные ранее в качестве послабления режима небольшие прогулки во время всеобщей самоизоляции.

"Планировавшееся послабление в виде прогулок отменяется пока в Петрозаводске, Сегеже и Кондопоге", - сообщил Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Такое решение глава Карелии принял после выявленных четырех заболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что с 20 апреля, в случае если не будет резкого ухудшения эпидемиологической обстановки, жителям Карелии можно будет совершать небольшие прогулки возле дома и в расположенных рядом парках и скверах. Нужно иметь при себе индивидуальные средства защиты, документы, удостоверяющие личность и место регистрации. При этом для граждан старше 60 лет время определено с 9 до 11 часов, а для прогулок одного из родителей с детьми до 14 лет – с 12 до 20 часов.

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