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Жителям Карелии разрешат небольшие прогулки во время всеобщей самоизоляции

Новости. Общество
19:40, 14 Апреля 2020
фото: © Александр Демьянчук/ТАСС
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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о смягчении режима всеобщей самоизоляции.

Сегодня вечером, 14 апреля, Артур Парфенчиков подписал Распоряжение, которым продлил режим самоизоляции из-за коронавируса.

Однако в Распоряжении есть некоторые исключения. Одним из важных послаблений является разрешение на непродолжительные прогулки возле дома.

"Уже с 20 апреля, в случае если не будет резкого ухудшения эпидемиологической обстановки, жителям Карелии можно будет совершать небольшие прогулки возле дома и в расположенных рядом парках и скверах. Нужно иметь при себе индивидуальные средства защиты, документы, удостоверяющие личность и место регистрации. При этом для граждан старше 60 лет время определено с 9 до 11 часов, а для прогулок одного из родителей с детьми до 14 лет – с 12 до 20 часов".

Напомним, глава Карелии подписал распоряжение о введении режима всеобщей самоизоляции в республике. С 1 апреля жители республики должны оставаться дома.

Из дома можно выходить в строго определенных случаях: если необходима экстренная медицинская помощь; чтобы купить продукты и лекарства, вынести мусор; чтобы добраться до места работы; при необходимости ухода за инвалидами и лицами пожилого возраста; выгула домашних животных, причем не далее 100 метров от дома.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2020-04-14 21:05:27
Ребенок с двумя родителями - вне закона? а жить то можно вместе?
Мария
2020-04-14 20:17:48
Дикий ужас , что творят . Правовой беспредел , хуже чем в Сев. Корее стало жить .
Саныч
2020-04-14 20:03:54
То есть с понедельника. Красаучик.
Гость
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