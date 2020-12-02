Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)

Учащиеся младших классов с 19 декабря уходят на каникулы, а школьники 9 и 11 классов переводятся на дистанционное обучение, объявил глава Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков объявил о новых ограничительных мерах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе.

"На протяжении трех последних недель мы видим значительный ежедневный прирост заболевших коронавирусом. К сожалению, много тяжелых случаев. Чтобы преломить ситуацию, сейчас крайне важно максимально прервать возможные цепочки инфицирования.



Введенные ранее меры принесли эффект, в том числе и перевод школьников 4 - 8 и 10 классов, студентов ссузов на дистанционное обучение. Однако ученики младших классов и старшеклассники продолжают болеть. Так, например, за минувшие сутки в числе заболевших - 82 ребенка. За последние три недели 144 класса отправили на карантин из-за коронавируса – это почти три тысячи школьников.



Мы понимаем, что переводить детей младшей школы на дистанционное обучение нельзя, поэтому приняли иное решение — раньше отправить их на каникулы. Таким образом, ученики 1 - 4 классов школ республики будут отдыхать с 19 декабря по 10 января. Это позволит минимизировать контакты детей внутри классов и, соответственно, снизить риск инфицирования как в педагогических коллективах, так и в семьях детей и педагогов.



По этой же причине с 7 по 31 декабря учеников 9 и 11 классов переводим на дистанционный формат обучения. Отмечу, что при благоприятной эпидобстановке на территориях населенных пунктов в небольших школах с численностью до 300 человек сохраняется возможность очного обучения. Разумеется, с соблюдением всех мер безопасности.



Также до 31 декабря продлеваем дистанционную форму обучения в наших техникумах и колледжах, проведение практических занятий в аудиториях в группах не более 10 человек сохраняется".

