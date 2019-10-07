Парфенчиков поблагодарил Путина за помощь Карелии в его день рождения

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

"Сегодня день рождения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, - написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков. - От всего сердца поздравляю главу нашей сильной и многонациональной страны! Благодарю за помощь в решении ключевых вопросов экономического развития Карелии и подготовке нашей республики к 100-летнему юбилею.

Желаю президенту России здоровья, верных соратников и реализации планов, направленных на укрепление рубежей нашей страны и повышения благосостояния граждан России!".

Сегодня Владимир Путин отмечает 67-летие.