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Новости. Общество
09:45, 07 Октября 2019
фото: © Николай Смирнов / ИА "Республика"

Парфенчиков поблагодарил Путина за помощь Карелии в его день рождения

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

"Сегодня день рождения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, - написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков. - От всего сердца поздравляю главу нашей сильной и многонациональной страны! Благодарю за помощь в решении ключевых вопросов экономического развития Карелии и подготовке нашей республики к 100-летнему юбилею.
Желаю президенту России здоровья, верных соратников и реализации планов, направленных на укрепление рубежей нашей страны и повышения благосостояния граждан России!".

Сегодня Владимир Путин отмечает 67-летие.

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Комментарии

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zanoza
2019-10-07 10:25:08
Заполонили страну верными соратниками, а развития экономики нет! Пора уже на ключевые посты страны назначать профессионалов, а не верных соратников!
однозначно
2019-10-07 10:13:05
Одобряю. Мужской поступок.
Mike
2019-10-07 09:52:08
Знает кого поздравлять с днем рождения. Но считаю совсем необязательным пресс-секретарю Парфенчикова сообщать в сми такого рода новости, которые являются явным подхалимажем. НУ ПОЗДРАВИЛ И ПОЗДРАВИЛ БЫ ТИХО!!!! То Кадырова поздравил, то Путина. Их там еще в правительстве много. Медведева уже поздравил и т.д. Кто следующий?
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