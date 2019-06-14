Парфенчиков подарит многодетной семье в Карелии курочек и поросенка

Глава Карелии во время рабочей поездки сделал семье из поселка Пай ценный подарок.

Артур Парфенчиков 14 июня осмотрел здание школы, пообщался с учителями. Он познакомился также с будущим первоклассником и его мамой Галиной. Многодетная семья собирается обзаводиться небольшим подсобным хозяйством. Глава Карелии решил помочь в этих начинаниях. Первые пять курочек с петухом и поросенок будут подарком от главы, сообщили в паблике "Республика Карелия".



Паблик

24 ученика придут в сентябре в основную общеобразовательную школу № 8. Планов по закрытию учреждения, где учатся 5 классов-комплектов, на сегодняшний день нет. В школе начинаются ремонтные работы к новому учебному году.