Парфенчиков подсказал Любарскому, как избавиться от стихийных свалок в Петрозаводске

Глава Карелии направил мэру Петрозаводска предложение по организации работы со сбором старых покрышек.

По словам руководителя региона, в его адрес поступает много обращений от жителей по вывозу крупного мусора. Строительные отходы и покрышки не относятся к категории крупногабаритных отходов, их вывоз не входит в обязанности регоператора «Автоспецтранс». Для этого необходимо заключать отдельные договоры с лицензированными организациями, пишет глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

"Конечно, жители не могут знать все эти нюансы, это сложно, неудобно. В результате возникают стихийные свалки, что безусловно, не красит облик наших городов и поселков. Наибольшее количество таких обращений получаю от петрозаводчан", - сообщил Артур Парфенчиков.

По мнению главы республики, систему со сбором крупного мусора необходимо сделать максимально простой и удобной для граждан. Каждый житель города должен понимать, как и куда обратиться, для того, чтобы на законных основаниях утилизировать отходы после ремонта или смены резины.

"Соответствующее предложение направил главе Петрозаводска Владимиру Любарскому. Эту работу необходимо организовать в кратчайшие сроки", - считает руководитель республики.

Ранее жители Петрозаводска пожаловались на превращенную в туалет остановку.