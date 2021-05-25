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Парфенчиков подсказал Любарскому, как избавиться от стихийных свалок в Петрозаводске

Новости. Общество
14:24, 26 Мая 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Глава Карелии направил мэру Петрозаводска предложение по организации работы со сбором старых покрышек.

По словам руководителя региона, в его адрес поступает много обращений от жителей по вывозу крупного мусора. Строительные отходы и покрышки не относятся к категории крупногабаритных отходов, их вывоз не входит в обязанности регоператора «Автоспецтранс». Для этого необходимо заключать отдельные договоры с лицензированными организациями, пишет глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

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"Конечно, жители не могут знать все эти нюансы, это сложно, неудобно. В результате возникают стихийные свалки, что безусловно, не красит облик наших городов и поселков. Наибольшее количество таких обращений получаю от петрозаводчан", - сообщил Артур Парфенчиков.

По мнению главы республики, систему со сбором крупного мусора необходимо сделать максимально простой и удобной для граждан. Каждый житель города должен понимать, как и куда обратиться, для того, чтобы на законных основаниях утилизировать отходы после ремонта или смены резины.

"Соответствующее предложение направил главе Петрозаводска Владимиру Любарскому. Эту работу необходимо организовать в кратчайшие сроки", - считает руководитель республики.

Ранее жители Петрозаводска пожаловались на превращенную в туалет остановку.

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Комментарии

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карел
2021-05-26 15:07:20
Что то не узрел ничего здравого в подсказках .
drug
2021-05-26 14:49:00
Артур олегович - вы думаете, что когда люди или предприниматели будут знать как и куда на законных основаниях можно будет сдать на улилизацию старые автомобильные покрышки они будут это делать ???
Нет - не будут. По вечерам работники автосервисов будут развозить и подло скидывать их по контейнерным площадкам. Надо предпринимателей в данной сфере деятельности обязать заключать договора на утилизацию покрышек и установить им лимит.
театральный критик
2021-05-26 14:28:31
Штрафовать нещадно, делов то.
Гость
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