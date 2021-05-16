Жители Петрозаводска жалуются на превращенную в туалет остановку (ФОТО)

Конечная остановка общественного транспорта на Древлянке превращена в уборную и свалку.

Одна из петрозаводчанок прислала в "Столицу на Онего" фотографии конечной остановки общественного транспорта в микрорайоне Древлянка-7. Именно так выглядит конечная автобусов возле нового сквера. Остановка общественного транспорта, по словам горожанки, превратилась в общественную уборную.

«Прогуливались с семьей по новому скверу на Древлянке, от строящейся новой школы к конечной остановке общественного транспорта. Такие тропинки сделаны в лесу. Но наслаждение было недолгим, тропинка закончилась, и мы вышли к остановке… Это не передать словами — запах стоит, как в общественном туалете», — написала петрозаводчанка.

При этом женщина отметила, что сама остановка не оборудована никакими удобствами для водителей «маршруток», которые проводят здесь немало времени между рейсами.

«Бедные автобусники, видимо, оттого, что за весь маршрут „сходить“ нет возможности, решили проблему таким образом…власти, как обычно», — заметила наша подписчица.