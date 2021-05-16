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Жители Петрозаводска жалуются на превращенную в туалет остановку (ФОТО)

Новости. От читателей
10:12, 17 Мая 2021
фото: © читатель «Столицы на Онего»
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Конечная остановка общественного транспорта на Древлянке превращена в уборную и свалку.

Одна из петрозаводчанок прислала в "Столицу на Онего" фотографии конечной остановки общественного транспорта в микрорайоне Древлянка-7. Именно так выглядит конечная автобусов возле нового сквера. Остановка общественного транспорта, по словам горожанки, превратилась в общественную уборную.

«Прогуливались с семьей по новому скверу на Древлянке, от строящейся новой школы к конечной остановке общественного транспорта. Такие тропинки сделаны в лесу. Но наслаждение было недолгим, тропинка закончилась, и мы вышли к остановке… Это не передать словами — запах стоит, как в общественном туалете», — написала петрозаводчанка.

При этом женщина отметила, что сама остановка не оборудована никакими удобствами для водителей «маршруток», которые проводят здесь немало времени между рейсами.

«Бедные автобусники, видимо, оттого, что за весь маршрут „сходить“ нет возможности, решили проблему таким образом…власти, как обычно», — заметила наша подписчица.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Никита
2021-05-17 11:15:49
Проблема очевидна уже давно, там постоянно "отмечаются" водители маршруток, потому как им больше нЕгде, понять их можно тоже....осуждать то легко...но "настоящие профессионалы" даже не способны и эту проблему решить,хотя тут нужно подумать....
Может новый менеджер попробует разобраться в ситуации?
У парка культуры, со стороны Пушкинской, напротив "Маски" отеля, часто останавливаются "Учебные" машины,таксисты и водители бегут в кустики ,в парк....
Изя
2021-05-17 11:11:26
Так . если туалетов в городе нет . то город и будет туалетом . :)
Беня
2021-05-17 11:02:02
Купите квартирку в "Чистом городе" :)
театральный критик
2021-05-17 10:44:40
Где навальнята, там всегда срач
кир
2021-05-17 10:33:18
Последствия марксизма-ленинизма в России.
Самуил
2021-05-17 10:28:54
Странно, почему поциент наташка с бородой не визжит, что это либерастня остановку обделала? Эти ж навальнята, они такие - навалят и молчок.
Гость
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