Парфенчиков подтвердил планы по увеличению числа арктических районов Карелии

Власти Карелии будут добиваться увеличения числа районов республики, входящих в Арктическую зону России.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков.

Сейчас в Арктическую зону России включены Лоухский, Кемский, Беломорский, Сегежский, Калевальский районы и Костомукша.

«Вместе с федеральным центром наша задача увеличить этот перечень, чтобы людям было комфортнее жить и работать на Севере», — написал губернатор.

Статус арктических территорий дает бизнесу множество льгот и преференций, а населению — бесплатные земельные участки.