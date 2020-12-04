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Парфенчиков рассказал, где будут новые ФАПы и отремонтированные сельские амбулатории

Новости. Общество
17:05, 05 Декабря 2020
фото: страница главы РК Вконтакте
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Власти Карелии планируют до конца года приобрести помещения для нескольких новых фельдшерско-акушерских пунктов и отремонтировать действующие сельские амбулатории.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, новый ФАП скоро заработает в поселке Новая Габсельга Медвежьегорского района, а до конца года планируется выкупить еще 4 новых здания для ФАПов в деревне Куганаволок Пудожского района, поселке Уукса Питкярантского района, поселке Золотец Беломорского района и в поселке Тоунан Лахденпохского района.

"Кроме того, теплее и комфортнее до конца года станет и в некоторых сельских амбулаториях. Так, например, в посёлке Летнереченский уже заменили кровлю, установили новые двери и окна, близятся завершению работы по утеплению фасада и установка редукторов на батареи отопления...Также по многочисленным обращениям жителей ремонтируем амбулаторию в поселке Салми Питкярантского района...Там уже утеплили чердачные перекрытия, сейчас рабочие утепляют кровлю, фасад и цоколь. В здании установили современные теплосчетчики, а до конца года заменят старые светильники на светодиодные", - написал губернатор.

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