Парфенчиков пообещал «Петрозаводскмашу» помочь с налогами и кадрами

Власти Карелии готовы помочь заводу "Петрозаводскмаш" в решении вопросов о продлении льготы по налогу на имущество и снижении дефицита кадров.

Об этом сообщил на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Сейчас на заводе открыты 78 вакансий. С развитием производства потребность в специалистах будет увеличиваться. Дал поручение министерству образования совместно с Управлением труда и занятости усилить профориентационную работу в школах, активнее работать с техникумами", - пояснил глава Карелии.

Также он пообещал помочь заводу с налоговыми льготами - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".