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Парфенчиков пообещал «Петрозаводскмашу» помочь с налогами и кадрами

Новости. Общество
10:48, 14 Апреля 2021
фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте
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Власти Карелии готовы помочь заводу "Петрозаводскмаш" в решении вопросов о продлении льготы по налогу на имущество и снижении дефицита кадров.

Об этом сообщил на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Сейчас на заводе открыты 78 вакансий. С развитием производства потребность в специалистах будет увеличиваться.  Дал поручение министерству образования совместно с Управлением труда и занятости усилить профориентационную работу в школах, активнее работать с техникумами", - пояснил глава Карелии.

Также он пообещал помочь заводу с налоговыми льготами - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David .
2021-04-14 13:09:12
Лучшая помощь-не мешать!
1
2021-04-14 13:05:47
Как то было , что и журналу " Север" пытался помочь из своих кровных , да и забыл .
Беня
2021-04-14 12:59:08
Дал поручение и забыл.
Leopol'd
2021-04-14 11:44:36
"Снижение дефицита кадров..."
Может ПТУ возродит? Или подразделение МВДшное выгонит из здания на Куйбышева?
Гость
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