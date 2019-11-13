Парфенчиков пообещал по миллиону рублей медикам, готовым переехать в села Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков прокомментировал параметры принятого в первом чтении бюджета Карелии на 2020 год и рассказал о планах расходования средств.

Парфенчиков опубликовал в соцсети пост, в котором сообщил о планах правительства на 2020 год в контексте принятого в первом чтении главного финансового документа региона.

"В бюджете предусмотрены 9 млн рублей на единовременные выплаты врачам, прибывшим из разных регионов России для работы в нашей республике. Кроме того, со следующего года медики, которые хотят жить и работать в сельской местности, смогут получить на строительство собственного дома 1 млн рублей. При этом продолжим покупать для врачей на селе и служебные квартиры - на приобретение 34 квартир предусмотрено 40 млн рублей", - написал Артур Парфенчиков.

Глава республики сообщил также, что с 1 января 2020 года неработающие пенсионеры Карелии, чей доход ниже прожиточного минимума, будут получать региональную социальную доплату к пенсии. В следующем году будет продолжена работа по модернизации теплоузлов, замене окон в детских садах и школах республики – на эти цели направлено 250 млн рублей. 75 млн пойдут на ремонты общежитий учреждений профтехобразования.

Предполагается, что 100 млн рублей пойдет на закупку партии новых автобусов для госпредприятия "Карелавтотранс". 32,5 млн рублей заложено на выдачу наборов для новорожденных.

В бюджете предусмотрены средства на поддержку бизнеса и социально-ориентированных некоммерческих организаций, сообщил Парфенчиков.

Напомним, 12 ноября депутаты Заксобрания в первом чтении одобрили бюджет Карелии 2020 года.