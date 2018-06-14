Парфенчиков пообещал поддержать карьер под Петрозаводском

Предприятие не видит проблем со сбытом продукции и дает работу 230 человекам.

ООО "Лафарж Нерудные материалы и Бетон" увеличило добычу горной массы и производство щебня на месторождении "Голодай гора" в I квартале 2018 года на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Гончаров во время визита на предприятие главы Карелии Артура Парфенчикова.

По словам Гончарова, карельская продукция пользуется большим спросом у потребителей – предприятий строительной отрасли Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и не видит проблем со сбытом продукции в ближайшие 2-3 года.

Основу коллектива ООО "Лафарж Нерудные материалы и Бетон" составляют жители Деревянки. Сегодня там трудятся 230 человек.

Парфенчиков пообещал содействие в решении вопроса транспортировки щебня, а также отметил, что такие предприятия надо поддерживать.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".