Парфенчиков пообещал построить дорогу к знаменитому водопаду "Белые мосты"

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о проектировании дороги к водопаду "Белые мосты" в Питкярантском районе.

"Специально, чтобы увидеть мощь падающей с высоты 19 метров воды, в Питкярантский район приезжают жители Карелии и других регионов. Водопад «Белые мосты» – это одно из самых красивых мест в районе. Но добраться сюда пока непросто – нужно довести до ума дорогу, - рассказал Парфенчиков. - Сейчас завершается ее проектирование, к концу текущего года надеемся получить заключение экспертизы".

По словам Парфенчикова, дорога будет двухполосной, с большой парковкой перед водопадом на 194 легковых автомобиля и 25 автобусов.

Кроме того, глава республики сообщил, что власти занимаются строительством дороги к водопаду "Молочный", что неподалеку. Проектно-сметная документация уже проходит экспертизу.

Как пояснил Артур Парфенчиков, на строительство этих двух дорог потребуется более 900 млн рублей. Об источниках финансирования глава Карелии не сообщил.