Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Рост производства в Карелии обеспечили промышленные гиганты и сельхозпроизводители" 4
28.08.2020 17:26
В Карелии отменили особый противопожарный режим
28.08.2020 16:42
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА В ОЛИМПИЙСКОМ УЧИЛИЩЕ, ДОХОДЫ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ И ЗАТЯНУВШИЙСЯ РЕМОНТ ПЕТРОЗАВОДСКА
28.08.2020 21:00
Туркомплекс появится рядом с Домом композиторов в Карелии
28.08.2020 18:20
Заключенные Карелии порадовали дошколят радужными верандами (ФОТО) 3
28.08.2020 18:00

Парфенчиков пообещал построить дорогу к знаменитому водопаду "Белые мосты"

Новости. Экономика
15:21, 29 Августа 2020
фото: пресс-служба главы Карелии
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о проектировании дороги к водопаду "Белые мосты" в Питкярантском районе.

"Специально, чтобы увидеть мощь падающей с высоты 19 метров воды, в Питкярантский район приезжают жители Карелии и других регионов. Водопад «Белые мосты» – это одно из самых красивых мест в районе. Но добраться сюда пока непросто – нужно довести до ума дорогу, - рассказал Парфенчиков. - Сейчас завершается ее проектирование, к концу текущего года надеемся получить заключение экспертизы".

По словам Парфенчикова, дорога будет двухполосной, с большой парковкой перед водопадом на 194 легковых автомобиля и 25 автобусов.

Кроме того, глава республики сообщил, что власти занимаются строительством дороги к водопаду "Молочный", что неподалеку. Проектно-сметная документация уже проходит экспертизу.

Как пояснил Артур Парфенчиков, на строительство этих двух дорог потребуется более 900 млн рублей. Об источниках финансирования глава Карелии не сообщил.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
24.08.2020, 16:05
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы
24.08.2020, 12:44
Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
24.08.2020, 11:55
Вернувшиеся с моря жители Карелии завезли COVID-19 в республику
26.08.2020, 07:40
Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение

Аналитика

26.08.2020 16:30
Обществоведение
К началу учебного года готовы
Депутаты Петросовета проверили готовность школ и детских садов к приему учащихся.
Не к рукам 12
25.08.2020 15:29
Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис
25.08.2020 09:35
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
24.08.2020 10:05
"Это неслучайная смерть" 3
24.08.2020 09:31
Вся аналитика

Чтиво

28.08.2020 11:53
Личное мнение
Карелия: есть ли жизнь после юбилея? 12
"Подарков" федерального центра республике в ближайшие годы не будет.
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
21.08.2020 11:05
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»