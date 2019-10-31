Парфенчиков пообещал построить в Соломенном новую поликлинику

Вопрос строительства новой поликлиники в отдаленном районе Петрозаводска будет включен в план модернизации первичного звена оказания медицинской помощи, сообщили в правительстве Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков накануне посетил филиал поликлиники №3 – отделение общей врачебной практики в Соломенном. Он отметил, что деревянное двухэтажное здание устарело и не соответствует требованиям к современным медучреждениям.





Артур Парфенчиков заявил о необходимости строительства в микрорайоне новой поликлиники, которая должна обслуживать взрослых и детей отдаленного микрорайона Петрозаводска, а также жителей соседнего Заозерья, которое относится к Прионежскому району.





Вопрос строительства новой поликлиники в Соломенном будет включен в план модернизации первичного звена оказания медицинской помощи.