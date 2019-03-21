Парфенчиков пообещал развить социальную сферу на селе за счет местного бюджета

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства, где обсуждались поручения президента РФ о развитии сельских территорий, вошедшие в его послание Федеральному собранию.

Ряд поручений касается привлечения специалистов здравоохранения, образования и культуры на работу в сельскую местность.

По словам Парфенчикова, для выполнения этих поручений регионы РФ, в том числе, Карелия получат средства из федерального бюджета, но власти республики этим не ограничатся.

По его мнению, рост доходов республиканского бюджета, произошедший в последние два года, позволяет выделять дополнительные средства на эти программы.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".