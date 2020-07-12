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Парфенчиков пообещал семье с тройняшками скорый переезд в новую квартиру

Новости. Общество
07:25, 13 Июля 2020
фото: Столица на Онего
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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о финансовой помощи многодетной семье на расширение жилплощади.

"Еще одна семья с тройняшками в ближайшее время переедет в просторную квартиру", - рассказал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях.

По словам главы республики,  сразу трое малышей родились в апреле в семье Евгения и Юлии Карповых из Петрозаводска. И у двух их старших дочек появились две сестренки и брат.

"Пока еще малыши совсем крохотные, но когда они подрастут, то места для игр хватит всем: семье предоставлена финансовая помощь в размере более 4 миллионов рублей на увеличение жилплощади.

Расширить меры поддержки семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в которых родились сразу трое и более детей, предложил в прошлом году. Депутаты поддержали предложение, и теперь таким семьям предоставляется единовременная денежная выплата на покупку или строительство жилья", - написал Парфенчиков.

По информации главы Карелии, финансовую помощь на расширении жилплощади уже получили шесть карельских семей: три в Петрозаводске, а также в Беломорском и Пудожском районах и в Костомукше.

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Комментарии

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Гена
2020-07-13 10:09:24
Знаем эту семью, молодцы, редкий случай ,когда пять детей теперь!!! Хорошая семья, успехов им!
Будем наблюдать теперь за данным обещанием губернатора!
Гость
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