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Парфенчиков: "Попробуйте во Франции пройти в маске с открытым носом..."

Новости. Общество
12:10, 30 Сентября 2020
фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия
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Глава Карелии Артур Парфенчиков рекомендовал сотрудникам магазинов и других учреждений с массовым скоплением людей вызывать полицию, если посетитель отказывается надеть маску и ведет себя "не адекватно".

Об этом губернатор заявил в ходе "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте.

"Ну попробуйте сегодня в европейском супермаркете, во Франции пройти даже с маской с открытым носом. Будете объяснять полицейскому французскому про какие-то свои философии...", - сказал глава Карелии.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Жуков
2020-09-30 13:06:26
Государственные органы власти должны быть примером, а вы зайдите к ним и всё увидите. В масках только на экранах ТВ.
User
2020-09-30 12:49:24
Он хочет как во Франции?! :)
кир
2020-09-30 13:34:48
User, ты сбежал в мегаполис, устроился сторожем в частную фирму и злорадно сюда пишешь, потому что ничем не занят. Ротик закрой свой. Надоел. Далее двинуться к финнам смелости и духа не хватило. Возраст критический как у занозы.
zanoza
2020-09-30 12:57:24
User, наверное. Может устроим ему такое счастье :)
zanoza
2020-09-30 12:46:40
Так мы же не во Франции, туда только избранные могут съездить за бюджетный счёт, остальным Франция не по карману.
Zim
2020-09-30 12:40:05
И к чему Парфенчиков нам рассказывает про Францию? Он что там был во время пандемии, или по телеку смотрел? А может это он так издевается, зная, что во Францию никого из простых смертных не пустят, если не будет весомых причин для этого? А что ему мешает ввести такие штрафы в Карелии? Может это было бы эффективней, чем языком трепать?
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