Парфенчиков: "Попробуйте во Франции пройти в маске с открытым носом..."

Глава Карелии Артур Парфенчиков рекомендовал сотрудникам магазинов и других учреждений с массовым скоплением людей вызывать полицию, если посетитель отказывается надеть маску и ведет себя "не адекватно".

Об этом губернатор заявил в ходе "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте.

"Ну попробуйте сегодня в европейском супермаркете, во Франции пройти даже с маской с открытым носом. Будете объяснять полицейскому французскому про какие-то свои философии...", - сказал глава Карелии.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".