Парфенчиков попросил Главного санитарного врача России отменить масочный режим в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился к руководителю Роспотребнадзора РФ Анне Поповой по поводу снятия ограничений из-за коронавируса.

Как пишет Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, сейчас заболеваемость коронавирусом в Карелии снизилась в разы. Если в феврале мы регистрировали 196,8 случаев на 100 тыс. населения, то в мае – 5,8 случаев.

«В связи с этим направил обращение Главному санитарному врачу России Анне Поповой с просьбой отменить обязательное ношение масок в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах», — пишет глава Карелии.

Парфенчиков напомнил, что региональные антикоронавирусные ограничения были отменены ранее.

Напомним, за сутки в Карелии смертей от коронавируса не зарегистрировано, но в ИТАР поступил один тяжелобольной — врачи борются за его жизнь.