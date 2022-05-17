За сутки в Карелии смертей от коронавируса не зарегистрировано, но в ИТАР поступил один тяжелобольной — врачи борются за его жизнь

За последние сутки в Карелии заразились коронавирусом 55 человек, выздоровел 61, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 18 мая в Карелии зарегистрированы 135010 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17755 детей.

За прошедшие сутки выявлены 55 инфицированных (14 — дети), из них непривитых — 39 (70,9%).

В ковидных стационарах получают лечение 240 пациентов, в состоянии средней тяжести — 205 человек, в тяжёлом — 34 (из них непривитых — 34).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 1 крайне тяжёлого больного.

Выздоровели с начала пандемии 132446 человек, за последние сутки — 61.

За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1505 человек.