Парфенчиков попросил у Минтранса РФ деньги на второе транспортное полукольцо в Петрозаводске

Министр транспорта РФ Виталий Савельев обсудил с главой Карелии Артуром Парфенчиковым развитие транспортной инфраструктуры республики.

На совещании шла речь о выделении средств из федерального бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в том числе участка автодороги Олонец − Вяртсиля и второго транспортного полукольца в Петрозаводске, сообщили в Министерстве транспорта РФ.

Как пишет глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, один из наиболее значимых проектов – реконструкция трассы Олонец – Вяртсиля, очень важной не только для жителей республики, но и для наших гостей.

"За 2019-2020 год сделано многое, однако для завершения реконструкции требуются дополнительные финансовые средства. Нужна поддержка из федерального бюджета", – пояснил руководитель республики.

Необходимы федеральные средства и для строительства петрозаводской магистрали – продления Комсомольского проспекта до II транспортного полукольца. На эту дорогу уже подготовлена проектно-сметная документация, отметил глава Карелии.

Ранее сообщалось, власти Петрозаводска планируют начало строительства в 2021 году автодороги, которая свяжет новые микрорайоны на Древлянке.