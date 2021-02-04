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Парфенчиков попросил у Минтранса РФ деньги на второе транспортное полукольцо в Петрозаводске

Новости. Общество
12:00, 05 Февраля 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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Министр транспорта РФ Виталий Савельев обсудил с главой Карелии Артуром Парфенчиковым развитие транспортной инфраструктуры республики.

На совещании шла речь о выделении средств из федерального бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в том числе участка автодороги Олонец − Вяртсиля и второго транспортного полукольца в Петрозаводске, сообщили в Министерстве транспорта РФ.

Как пишет глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, один из наиболее значимых проектов – реконструкция трассы Олонец – Вяртсиля, очень важной не только для жителей республики, но и для наших гостей.

"За 2019-2020 год сделано многое, однако для завершения реконструкции требуются дополнительные финансовые средства. Нужна поддержка из федерального бюджета", – пояснил руководитель республики.

Необходимы федеральные средства и для строительства петрозаводской магистрали – продления Комсомольского проспекта до II транспортного полукольца. На эту дорогу уже подготовлена проектно-сметная документация, отметил глава Карелии.

Ранее сообщалось, власти Петрозаводска планируют начало строительства в 2021 году автодороги, которая свяжет новые микрорайоны на Древлянке.

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Комментарии

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Иван
2021-02-05 14:05:00
Ба, оказывается у нас тут полуМосква с полукольцами! И пробками нам тоже не стыдно похвастаться, а зимой вообще красота. В центре вчера стояла такая, на загляденье.
Если город не расшить сквозными магистралями, новыми путепроводами через или под ж/д - то он вообще скоро встанет. Спасибо партии и правительству за кризис и дорогой бензин - иначе мы бы давно захлебнулись в потоке.
Кроме прожектов по благоустройству города, пишите конкретные сроки и ответственных. А то из таких благих намерений мы уже 30 лет выстилаем дорогу полукольцами.
David
2021-02-05 14:26:35
Иван, Не надо расширять магистралями! Надо вернуть городу общественный транспорт!
Йехиам
2021-02-05 13:42:55
Славу богу , хоть чего то договорился , пусть будет дорога , а не Арена Карелия и на том спасибо .
zanoza
2021-02-05 14:09:10
Йехиам, попросил, это не значит , что деньги дали, рано благодарить, однако.
Dima
2021-02-05 13:29:30
А что у нас где-то первое транспортное кольцо есть?
Беня
2021-02-05 12:40:12
Это да, если транзитный трафик лесовозок и камневозок пустить мимо, должно полегчать. Наверно :)
Еще сделать грузовую парковку (тракстоп как говорят в Эуропе) на вьезде в город, и всех этих фурщиков-фуражиров (или как их там) которые паркуются но ночам на Комсомольском, Невском и прочих таких местах, всех туда гнать ссаными тряпками на этот траксоп. И так город чистют абы как, а тут еще эти тут как тут.
Мосты бы еще надо замостырить, еще целых две штуки :)
Еще бы развязку в створе Хартурина-Достоевского под насыпью ЖД пропустить.
В общем сделать можно много чего :)
Будь моя воля, я б метро приказал прорыть с Соломенного на Сайнаволок с транзитом на Древляндию и "Петуховку" :)
David
2021-02-05 13:06:00
Беня, Чепушило, правильно писать Кукуевка и Дырянка!
David
2021-02-05 12:08:37
Наконец что-то дельное!
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