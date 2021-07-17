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Парфенчиков попросил жителей Петрозаводска поменьше гулять на улице из-за задымления

Новости. Общество
20:30, 17 Июля 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК

Артур Парфенчиков сообщил оперативную информацию о лесных пожарах, а также попросил жителей Петрозаводска пореже выходить на улицу.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что жители Петрозаводска должны ограничить время пребывания на улице, поскольку в город поступает дым от лесных пожаров. Об этом он сообщил в соцсети.

«Жителям Петрозаводска ничего не угрожает, но специалисты рекомендуют ограничить нахождение на улице», — отметил он.

Как заявил Парфенчиков, запах гари и дыма, который жители Петрозаводска ощущают со вчерашнего дня, поступает из Пряжинского района.

«Пожар произошел рядом с поселками Эссойла и Кудама и затронул около 200 гектаров. Для тушения огня привлекли 70 человек и 10 единиц техники. Утром на место отправили вертолет, который сделал семь сбросов воды по кромке пожаров. Вечером он продолжит работу. Ситуация находится под контролем, сил и средств достаточно, для ликвидации возгорания может потребоваться несколько дней», — расказал Парфенчиков.

По официальным данным, по состоянию на 17.30 в Карелии зафиксировано 34 лесных пожара на площади 2610 га, из них локализовано 10. Для борьбы с огнем привлечено 400 человек, 62 единицы техники, 4 борта авиации для разведки и вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

В Сегежском, Суоярвском районах, Эссойльском сельском поселении введен режим ЧС. Запрещено посещение лесов в Сегежском, Калевальском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском районах.

«Специалисты делают все возможное для тушения пожаров, но нельзя усугублять и без того напряженную ситуацию. Прошу всех жителей и гостей республики: откажитесь от походов в леса в эти выходные», — заключил Артур Парфенчиков.

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