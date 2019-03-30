Парфенчиков поручил отметить медалью заслуги начальника кадетского училища в Петрозаводске

фото: Столица на Онегокадр из видеоролика

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о награждении медалью "За заслуги перед республикой Карелия" Андрея Макаревича.

В указе, размещенном на сайте правительства Карелии, указывается, что медали вручаются "за высокие достижения в профессиональной деятельности и заслуги перед Республикой Карелия и её жителями"

Согласно документу, медалью "За заслуги перед республикой Карелия" будут награждены начальник федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения "Петрозаводское президентское кадетское училище" Андрей Макаревич. А также члец центральной избирательной комиссии Карелии Наталья Баринова.