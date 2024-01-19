Парфенчиков поручил ускорить газификацию домов, где подключение технически возможно

Глава республики поручил Минстрою ускорить подключение потребителей в тех районах, куда уже подведены сети.

Вопрос газификации остается одним из важнейших для Карелии, в том числе для экономического развития республики. Об этом в эфире «ЦУР объясняет» заявил глава региона Артур Парфенчиков.

Основные направления газификации республики перечислил в эфире министр строительства Виктор Россыпнов. В 2025 году планируется строительство сетей к населенным пунктам Шуйская Чупа, Косалма, Царевичи с одновременным строительством уличных сетей. В 2026-2027 годах планируется строительство сетей к Бесовцу, Чалне, Виданам и Эссойле (также с одновременным строительством уличных сетей). В 2026 году планируется газификация Лахденпохского и Сортавальского районов.

«И самый большой, самый серьезный проект – газопровод на Мурманск, это 2027 год с одновременным проектированием подвода газа к населенным пунктам», - добавил Россыпнов.

«Это позволит нам большую часть нашей республики, по крайней мере, восточную часть наших Арктических районов, тоже подключить к процессу газификации», - подчеркнул Артур Парфенчиков.

Во время эфира жители республики могли задать вопросы и получить на них ответ в режиме онлайн. Часть вопросов касалась газификации Шуи и Вилги. По словам Виктора Россыпнова, «Газпром» уже построил сети к этим населенным пунктам, однако затем произошла задержка в поставке оборудования, необходимого для подключения. Его должны поставить в феврале, после чего начнется подключение.

В Петрозаводске продолжается подключение домов к природному газу. В ближайшее время должно начаться подключение потребителей на Старой Кукковке и в Сулажгоре. Глава республики поручил перейти к подключению домов в этих районах до конца первого квартала этого года. В этот же срок он поручил начать подключение потребителей в Новой Вилге, Шуе и Видлице.