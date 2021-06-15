Парфенчиков потребовал наказать "фейкометов", рассказавших о смерти трех жителей Карелии после вакцинации

Глава Карелии обратился в правоохранительные органы с жалобой на пользователей Интернета, которые распространяют недостоверную информацию о вакцинации против коронавируса.

В ходе горячей линии, посвященной росту заболеваемости коронавирусом в Карелии, глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что отправил в правоохранительные органы несколько материалов о распространении в Интернете недостоверной информации о вакцинации.

По словам Парфенчикова, с закрытых аккаунтов были распространены недостоверные сведения о трех смертях жителей Карелии после сделанных прививок.

"Хватит превращать Интернет в безнаказанную помойку, - сказал Парфенчиков. - Жаль, что граждане ведутся на подобные глупости".

По информации исполняющей обязанности главы Управления Роспотребнадзора по Карелии Людмилы Котович, после прививки двумя компонентами вакцины в республике заболели коронавирусом 114 человек, что составляет 0,1% от общего числа вакцинированных. По словам Котович, эти заболевшие переносят коронавирус бессимптомно или с признаками ОРВИ. "Случаев заболевания с поражением легких очень мало", - сказала Котович. Смертей от коронавируса после вакцинации не зарегистрировано.