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Парфенчиков потребовал наказать "фейкометов", рассказавших о смерти трех жителей Карелии после вакцинации

Новости. Общество
06:40, 16 Июня 2021
фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

Глава Карелии обратился в правоохранительные органы с жалобой на пользователей Интернета, которые распространяют недостоверную информацию о вакцинации против коронавируса.

В ходе горячей линии, посвященной росту заболеваемости коронавирусом в Карелии, глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что отправил в правоохранительные органы несколько материалов о распространении в Интернете недостоверной информации о вакцинации.

По словам Парфенчикова, с закрытых аккаунтов были распространены недостоверные сведения о трех смертях жителей Карелии после сделанных прививок.

"Хватит превращать Интернет в безнаказанную помойку, - сказал Парфенчиков. - Жаль, что граждане ведутся на подобные глупости". 

По информации исполняющей обязанности главы Управления Роспотребнадзора по Карелии Людмилы Котович, после прививки двумя компонентами вакцины в республике заболели коронавирусом 114 человек, что составляет 0,1% от общего числа вакцинированных. По словам Котович, эти заболевшие переносят коронавирус бессимптомно или с признаками ОРВИ. "Случаев заболевания с поражением легких очень мало", - сказала Котович. Смертей от коронавируса после вакцинации не зарегистрировано.

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