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Новости. Общество
09:57, 23 Июля 2019
фото: Столица на Онего

Парфенчиков потребовал от Ширшиной бизнес-план развития Олонецкого молочного комбината

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Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал условия продажи имущества Олонецкого молококомбината арендаторам, которые ранее обещали закрыть производство в регионе из-за невозможности построить диалог с властью.

Артур Парфенчиков заявил, что менеджмент Олонецкого молочного комбината должен предоставить бизнес-планы по развитию компании для дальнейшей проработки вопросов по выкупу площадки у Фонда госимущества региона. Об этом глава региона написал на своей странице в соцсети по итогам рабочей поездки в Олонецкий район. 

"Для дальнейшего обсуждения вопроса развития Олонецкого молочного комбината с реконструкцией и перспективы продажи собственнику предприятия имущества, находящегося в уставном капитале Фонда госимущества РК, предложил представить бизнес-планы...", - сообщил Парфенчиков.

Ранее руководство Олонецкого молочного комбината заявляло о возможности прекращения производства продукции в Карелии и переезде в другой регион из-за отсутствия диалога с местной властью. Как сообщала директор предприятия Галина Ширшина, власти Карелии не дают арендаторам молочного комбината преимущественного права выкупа площадей, на которых развернуто производство продукции.

Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".

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Комментарии

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Негодяй
2019-07-23 11:07:06
Вот что бывает после длительной ходьбы с силовыми палками
goo
2019-07-23 11:05:49
А что там с Невским пассажем? Какие бизнес-планы у руководства?
Горожанин
2019-07-23 11:05:15
Отличный завод, хорошая продукция, Их "зеленые" магазины - единственный местный конкурент пришлым "сетевикам". Дайте людям работать на благо Карелии, я у них молочку покупаю!
zanoza
2019-07-23 11:00:01
Когда политика вмешивается в процесс бизнеса, результат именно такой!
Вася
2019-07-23 10:37:01
Можно продать,и купить домик в Италии,ну как у Соловьева.
Валерия Костина
2019-07-23 10:26:46
Дайте людям спокойно работать. У мингоссобственности и так неликвидных объектов ,которые доведены ими до ручки, выше крыши.А у властей есть иные объекты, куда надо направлять усилия. Пряжу вспомните.
Leopol'd
2019-07-23 10:24:58
Очень похоже на анекдот времен СССР...
"Я уже и унитаз приносил и жопу показывал. Ну нет у них туалетной бумаги!"
Американец
2019-07-23 10:04:45
а его нет и не будет.
zanoza
2019-07-23 10:58:47
Американец, а ты "шпиён" на этом комбинате раз знаешь что нет бизнес-плана? :)
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