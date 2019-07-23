Парфенчиков потребовал от Ширшиной бизнес-план развития Олонецкого молочного комбината

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал условия продажи имущества Олонецкого молококомбината арендаторам, которые ранее обещали закрыть производство в регионе из-за невозможности построить диалог с властью.

Артур Парфенчиков заявил, что менеджмент Олонецкого молочного комбината должен предоставить бизнес-планы по развитию компании для дальнейшей проработки вопросов по выкупу площадки у Фонда госимущества региона. Об этом глава региона написал на своей странице в соцсети по итогам рабочей поездки в Олонецкий район.

"Для дальнейшего обсуждения вопроса развития Олонецкого молочного комбината с реконструкцией и перспективы продажи собственнику предприятия имущества, находящегося в уставном капитале Фонда госимущества РК, предложил представить бизнес-планы...", - сообщил Парфенчиков.

Ранее руководство Олонецкого молочного комбината заявляло о возможности прекращения производства продукции в Карелии и переезде в другой регион из-за отсутствия диалога с местной властью. Как сообщала директор предприятия Галина Ширшина, власти Карелии не дают арендаторам молочного комбината преимущественного права выкупа площадей, на которых развернуто производство продукции.

Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".