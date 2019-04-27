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Новости. Общество
10:15, 27 Апреля 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Парфенчиков потребовал расторгнуть контракт со строителями ФОКа в Медвежьегорске

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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что поручил Минстрою расторгнуть контракт с подрядчиками, которые не могут достроить физкультурно-оздоровительный комплекс в Медвежьегорске.

Парфенчиков сообщил читателям своей страницы в соцсети о визите в Медвежьегорск. Там глава региона осмотрел объекты, реконструкция которых идет в рамках подготовки ко Дню республики Карелия.

Губернатор во время поездки в Медвежьегорск дал поручение решить вопрос с компанией, которая занимается строительством местного физкультурно-оздоровительного комплекса.

"Поручил Минстрою определиться с дальнейшими действиями по строительству ФОКа и расторгнуть контракт с подрядчиком, который постоянно срывает сроки выполнения работ", - написал Артур Парфенчиков.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев во время рабочего визита в Медвежьегорск заявлял, что местный спортивный объект находится к кризисном состоянии. Нургалиев указал на то, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса не идет, а подрядчик говорит, что нет денег, потратив уже 24 миллиона рублей.

По информации пресс-службы правительства Карелии, Медвежьегорский ФОК начали строить осенью 2018 года. Работы на объекте производит компания-подрядчик "Десятый легион" из Петербурга.

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