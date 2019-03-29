Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:12, 29 Марта 2019
фото: правительство Карелии

ФОК, который ждут в Медвежьегорске, находится к кризисном состоянии, заявил Нургалиев

Загрузка...

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев заявил, что последние четыре недели строительство физкультурно-оздоровительного комплекса не идет, а подрядчик говорит, что нет денег, потратив уже 24 миллиона рублей.

Об этом Нургалиев рассказал журналистам во время рабочего визита в Медвежьегорск.

"Честно скажу вам, ФОК, который все ждут в Медвежьегорске, находится к кризисном состоянии, - заявил Нургалиев. – В начале строительства к 19 марта они нам обещали закрыть весь контур. Контура, вы сами видите, нет. Вопросы к управлению, дисциплины и вопросы к готовности… Поэтому сегодня поставлена задача УКСу республики (управлению капитального строительства РК) и субподрядчику, который присутствует, чтобы они в установленный срок (они взял срок 10 апреля) – они должны закрыть соответствующий контур за счет собственных средств. Конечно, это вопиющее нарушение тех сроков, тех мероприятий, которые они планировали и нам показывали".

По его словам, на месте строительства ФОКа находится видеокамера, трансляции которой смотрят и в Москве, чтобы контролировать возведение спортивного объекта.

"Я за последние четыре недели не видел там никакого телодвижения и не видел там никакой строительной деятельности. Поэтому этот объект нужно взять на особый контроль", - добавил он.

"Там возник вопрос, что нет собственных средств. Те средства, которые они якобы уже потратили, превышают уже 24 миллиона рублей. Поэтому они сейчас якобы изыскивают собственные средства для того, чтобы хотя бы достроить и закрыть тепловой контур. Мероприятия, связанные с оплатой металлоконструкций и других строительных материалов, УКС республики все им выплатил. За ними остается только работа", - пояснил Нургалиев.

Ранее депутат Госдумы Валентина Пивненко заявила, что Карелия не вписывается в график реализации федеральной целевой программы (ФЦП) ни по одному объекту, а строители ФОКа устроили ей показуху и через три дня исчезли.

По информации пресс-службы правительства Карелии, Медвежьегорский ФОК начали строить осенью 2018 года. До конца декабря компания-подрядчик "Десятый легион" из Петербурга должна была заложить фундамент и поставить каркас, но эти работы пока не выполнены.

Замминистра спорта Максим Антипов потребовал от строителей, чтобы работы завершились к 24 августа.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Серж
2019-03-29 09:21:57
Что б они ( чиновники ) не делали , не идут дела , видно . в понедельник их мама родила ". да и не научила ни чему .
ПлачУ и ПлАчу
2019-03-29 09:20:58
Слабое управление - сами и виноваты, увольняться пора с руководящих постов,
3 стены не возвести с такими ресурсами, стыд и позор!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.03.2019, 19:40
Поклонники обсуждают "округлившуюся" 47-летнюю Леру Кудрявцеву
23.03.2019, 13:00
ВИДЕО: В Петрозаводске сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за водителями
23.03.2019, 21:40
Звезды Comedy Woman сделали фото 18+
26.03.2019, 09:21
Водителей Петрозаводска ждут "сплошные" проверки ГИБДД
23.03.2019, 14:46
ФОТО и ВИДЕО: Участники митинга в Петрозаводске потребовали отставки действующей власти
25.03.2019, 07:15
РПЦ планирует вернуть здание Дома офицеров в Петрозаводске

Аналитика

28.03.2019 14:24
Тема недели
"Амкодор" приступил к строительству завода в Петрозаводске
Руководство белорусского холдинга "Амкодор" посетило площадку ОТЗ в Петрозаводске, где начинается строительство завода по производству лесозаготовительной техники.
Что изменится в Петрозаводске после решений городских депутатов 2
28.03.2019 10:30
Ямочный ремонт-2019 1
28.03.2019 09:36
Войница против Минсельхоза: приказ оспорят в суде 3
25.03.2019 14:18
МегаФон отчитался о росте скачиваемого трафика
22.03.2019 16:22
Вся аналитика

Медиа

Кубок по зимнему плаванию в Петрозаводске
28.03.2019 16:57
все фото и видео

Опрос

Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»