ФОК, который ждут в Медвежьегорске, находится к кризисном состоянии, заявил Нургалиев

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев заявил, что последние четыре недели строительство физкультурно-оздоровительного комплекса не идет, а подрядчик говорит, что нет денег, потратив уже 24 миллиона рублей.

Об этом Нургалиев рассказал журналистам во время рабочего визита в Медвежьегорск.

"Честно скажу вам, ФОК, который все ждут в Медвежьегорске, находится к кризисном состоянии, - заявил Нургалиев. – В начале строительства к 19 марта они нам обещали закрыть весь контур. Контура, вы сами видите, нет. Вопросы к управлению, дисциплины и вопросы к готовности… Поэтому сегодня поставлена задача УКСу республики (управлению капитального строительства РК) и субподрядчику, который присутствует, чтобы они в установленный срок (они взял срок 10 апреля) – они должны закрыть соответствующий контур за счет собственных средств. Конечно, это вопиющее нарушение тех сроков, тех мероприятий, которые они планировали и нам показывали".

По его словам, на месте строительства ФОКа находится видеокамера, трансляции которой смотрят и в Москве, чтобы контролировать возведение спортивного объекта.

"Я за последние четыре недели не видел там никакого телодвижения и не видел там никакой строительной деятельности. Поэтому этот объект нужно взять на особый контроль", - добавил он.

"Там возник вопрос, что нет собственных средств. Те средства, которые они якобы уже потратили, превышают уже 24 миллиона рублей. Поэтому они сейчас якобы изыскивают собственные средства для того, чтобы хотя бы достроить и закрыть тепловой контур. Мероприятия, связанные с оплатой металлоконструкций и других строительных материалов, УКС республики все им выплатил. За ними остается только работа", - пояснил Нургалиев.

Ранее депутат Госдумы Валентина Пивненко заявила, что Карелия не вписывается в график реализации федеральной целевой программы (ФЦП) ни по одному объекту, а строители ФОКа устроили ей показуху и через три дня исчезли.

По информации пресс-службы правительства Карелии, Медвежьегорский ФОК начали строить осенью 2018 года. До конца декабря компания-подрядчик "Десятый легион" из Петербурга должна была заложить фундамент и поставить каркас, но эти работы пока не выполнены.

Замминистра спорта Максим Антипов потребовал от строителей, чтобы работы завершились к 24 августа.