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Парфенчиков поздравил лингвиста Ирму Муллонен, занятую разгадкой топонимов Карелии

Новости. Общество
09:44, 29 Января 2022
фото: Артур Парфенчиков / ВК

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Губернатор Артур Парфенчиков опубликовал поздравление с днем рождения, адресованное ученому-лингвисту Ирме Муллонен.

Артур Парфенчиков поздравил ученого-лингвиста, профессора, члена-корреспондента Российской академии наук Ирму Муллонен. Текст поздравления опубликован в соцсети.

«Имя Ирмы Муллонен хорошо известно всем, кто хоть однажды интересовался происхождением карельских географических названий. Разгадкам многих наших топонимов мы обязаны именно ей… Топонимикой она увлеклась еще в студенчестве, и это стало делом ее жизни. Автор более сотен научных публикаций и книг, она внесла неоценимый вклад в сохранение и развитие языков коренных жителей Карелии. В списке множества ее наград и звание „Заслуженный деятель науки Российской Федерации“ — почетный знак ей вручил Президент страны», — сообщил Парфенчиков.

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