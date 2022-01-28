Парфенчиков поздравил лингвиста Ирму Муллонен, занятую разгадкой топонимов Карелии

Губернатор Артур Парфенчиков опубликовал поздравление с днем рождения, адресованное ученому-лингвисту Ирме Муллонен.

Артур Парфенчиков поздравил ученого-лингвиста, профессора, члена-корреспондента Российской академии наук Ирму Муллонен. Текст поздравления опубликован в соцсети.

«Имя Ирмы Муллонен хорошо известно всем, кто хоть однажды интересовался происхождением карельских географических названий. Разгадкам многих наших топонимов мы обязаны именно ей… Топонимикой она увлеклась еще в студенчестве, и это стало делом ее жизни. Автор более сотен научных публикаций и книг, она внесла неоценимый вклад в сохранение и развитие языков коренных жителей Карелии. В списке множества ее наград и звание „Заслуженный деятель науки Российской Федерации“ — почетный знак ей вручил Президент страны», — сообщил Парфенчиков.