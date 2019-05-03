Парфенчиков поздравил председателя Верховного суда Карелии с днем рождения

Глава Карелии Артур Парфнчиков поздравил председателя Верховного суда Анатолия Накваса, который сегодня отмечает день рождения.

"Поздравляю Анатолия Владимировича Накваса, председателя Верховного суда Республики Карелия, с днём рождения!, - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети. - Верховный суд Республики Карелия как высшая инстанция в системе судов общей юрисдикции на территории республики рассматривает наиболее сложные дела по первой инстанции, жалобы в апелляционном и кассационном порядке. Желаю Анатолию Владимировичу здоровья, энергии и успехов в профессиональной деятельности, которая включает и участие в работе органов судейского сообщества, и организацию непрерывного совершенствования знаний судей, и укрепление института присяжных заседателей, и обеспечение информационной открытости с применением современных технологий на благо правосудия и справедливости!".